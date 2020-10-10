Вылечившийся от коронавируса Трамп готовит обращение к нации

Президент выступит с балкона Белого дома

Дональд Трамп планирует обратится к американцам с речью с балкона Белого Дома. Это будет его первое публичное выступление после инфицирования коронавирусом. Темой, как ожидается, станут массовые протесты в США.

Глава государства сообщил, что выздоровел и чувствует себя сильным и полным жизненных сил, как и положено президенту Америки. Он уже не принимает медикаменты. Как заявил его лечащий врач, сейчас хозяин Овального кабинета не может никого заразить. Но в комиссии по проведению предвыборных дебатов, очевидно, так не считают. Дискуссию Байдена и Трампа, которая была запланирована на ближайший четверг, отменили.

Кандидатам предложили пообщаться онлайн, но их такой формат не устроил. Следующая очная встреча намечена на 22 октября. Соперники своё участие подтвердили, сообщает "ТВ Центр".

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