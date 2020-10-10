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В Киргизии снова задержан экс-президент Атамбаев

14:37
  • суббота
  • 10 октября 2020

В Бишкеке введён комендантский час

В Бишкеке введён комендантский час. Он будет действовать с девяти вечера до пяти утра. Такое решение приняли городские власти. Ранее в столице президент Сооронбай Жээнбеков ввёл режим чрезвычайного положения.
Бронетехника стягивается к столице Киргизии

Минувшая ночь прошла спокойно. Погромов и случаев мародёрства не зафиксировано, сообщили в ГУВД республики. К столице стянута военная техника. Одна из колонн направилась к резиденции главы государства. Там пройдёт заседание парламента, на котором планируется утвердить кандидатуру премьер-министра. Здание, где работали депутаты, разгромлено протестующими.

9 октября в столице вспыхнули столкновения между сторонниками разных кандидатов на пост главы кабмина. Другая потасовка произошла между теми, кто поддерживает Алмазбека Атамбаева, и теми, кто выступает против него. Бывший президент республики спешно покинул место конфликта. Днём 10 октября его задержали за организацию массовых беспорядков. Во время столкновений травму получил лидер одной из оппозиционных партий. Ранены ещё несколько человек, сообщает "ТВ Центр".

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