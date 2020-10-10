Ким Чен Ын: "В КНДР нет случаев заражения коронавирусом"

Лидер Северной Кореи принял военный парад

Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19. Об этом лидер КНДР сказал на военном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи. Он также обратился к жителям Южной Кореи и выразил надежду на то, что народы двух стран снова возьмутся за руки.

В параде на площади Ким Ир Сена, показанном Корейским центральным телевидением, рано утром прошла бронетехника и тысячи военнослужащих. Все военные были без защитных масок, зрители на трибунах также были без них.

На параде была представила на новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А". О её тактико-технических характеристиках официальный Пхеньян ничего не сообщает. Отметим, что Северная Корея впервые с 2018 года демонстрирует свои новые разработки в области ракетной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"