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Ким Чен Ын: "В КНДР нет случаев заражения коронавирусом"

15:50
  • суббота
  • 10 октября 2020

Лидер Северной Кореи принял военный парад

Ким Чен Ын заявил, что он счастлив, потому что никто из северокорейцев не заразился COVID-19. Об этом лидер КНДР сказал на военном параде в честь  75-летия основания Трудовой партии Кореи. Он также обратился к жителям Южной Кореи и выразил надежду на то, что народы двух стран снова возьмутся за руки.
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В параде на площади Ким Ир Сена, показанном Корейским центральным телевидением, рано утром прошла бронетехника и тысячи военнослужащих. Все военные были без защитных масок, зрители на трибунах также были без них.

На параде была представила на новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А". О её тактико-технических характеристиках официальный Пхеньян ничего не сообщает. Отметим, что Северная Корея впервые с 2018 года демонстрирует свои новые разработки в области ракетной техники.

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