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Названы три новых симптома коронавируса

18:37
  • суббота
  • 10 октября 2020

Их выявили британские учёные

Британские учёные назвали новые симптомы коронавируса. Специалисты считают, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек заразился COVID-19, говорится в сообщении научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям.
У переболевших коронавирусом могут проявиться странные симптомы

В самом начале пандемии врачи и учёные говорили о таких симптомах коронавируса, как высокая температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса. Позже выяснилось, что сыпь на слизистой оболочке тоже может свидетельствовать о заражении.

Медики советуют при проявлении любых из этих симптомов обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Также специалисты напоминают о соблюдении мер защиты: в общественных местах рекомендовано носить маски, чаще мыть руки с мылом и проводить влажную уборку.

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