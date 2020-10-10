Театр Луны оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

Не все его сотрудники носят маски

В Московском Театре Луны выявлены нарушения мер по профилактике коронавируса. В культурно-развлекательное заведение пришли проверяющие Роспотребнадзора.

В зрительном зале обнаружены до 30 сотрудников со спущенными масками. Также не во всех помещениях театра имеется социальная разметка и отсутствует дезинфицирующее средство, рассказала главный специалист управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина. Театру грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановление его деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. Кроме того, с 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим. Работодателей власти попросили перевести не менее трети сотрудников на удалёнку, а школьников отправили на внеплановые двухнедельные каникулы.

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