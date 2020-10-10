Россия жёстко ответила на претензии Германии по "Новичку"

С заявлением выступили в МИДе

Опубликовано специальное заявление российского МИДа после очередной атаки на Россию со стороны Германии по делу о так называемом отравлении "Новичком" блогера Алексея Навального.

На Смоленской площади обратили внимание на выступление в Бундестаге министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который почему-то обратился к немецким парламентариям с вопросами по делу Навального. Маас высказал свою позицию и безапелляционно заявил, что блогера отравили в России веществом "Новичок".

В МИДе напомнили германской стороне о том, что всё имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот процесс был полностью завершен в 2017 году. Дипломаты привели подробные данные со ссылкой на соответствующие документы по "Новичку" и отметили, что это вещество - чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует на Западе в 140 вариантах.

В российском ведомстве в очередной раз напомнили о том, что ни на один из четырёх запросов Генпрокуратуры по делу Навального Москва не получила ответа из Германии. МИД в очередной раз призвал ФРГ начать тесное, открытое и честное сотрудничество с Россией по факту этого инцидента.

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