Цирку Никулина в Москве грозит штраф за нарушение антиковидных мер

Там нет санитайзеров

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре обнаружены нарушения санитарных норм, сообщила главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Евгения Гореева.

Сотрудники ведомства проверили учреждение на предмет соблюдения мер по борьбе с коронавирусом и выяснили, что в цирке не везде нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования. Также при входе размещён только один санитайзер для посетителей и полностью отсутствуют санитайзеры в служебных помещениях. Цирк могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Ранее похожие нарушения были выявлены в Московском Театре Луны. Там в зрительном зале находились сотрудники со спущенными масками. Также не во всех помещениях театра имелась социальная разметка.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. Кроме того, с 28 сентября людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями власти попросили не выходить из дома.

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