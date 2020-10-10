Новый премьер Киргизии пообещал скорую отставку президента Жээнбекова

В Бишкеке действует комендантский час

Парламент Киргизии избрал нового главу правительства. Им стал Садыр Жапаров. По его информации, президент страны Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. В этом случае Жапаров будет исполнять обязанности главы государства до новых президентских выборов.

Новый глава правительства поспешил заявить, что Россия является главным стратегическим партнером Киргизии и останется им. "Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане", - сказал Жапаров.

Кандидатура Жапарова была выдвинута на фоне продолжающихся в республике с 5 октября массовых беспорядков. Они начались из-за несогласия с результатами выборов представителей партий, не прошедших в парламент. Протестующие захватили административные здания, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков, в том числе Жапарова, который отбывал наказание за захват в 2013 году заложника. Позже Центризбирком признал итоги выборов недействительными, а президент отправил правительство в отставку.

Накануне в Бишкеке указом президента было введено чрезвычайное положение, а сегодня, 10 октября – комендантский час.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"