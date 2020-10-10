Массовое отравление детей в Махачкале. Подробности

Пострадали 46 человек

В больницы Махачкалы в общей сложности доставлены 46 детей с кишечной инфекцией. Что стало причиной отравления – выясняют специалисты Роспотребнадзора.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Первые пациенты в больницы были доставлены накануне, 9 октября.

Уже взяты материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, пробы с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи. Их тщательно исследуют в лаборатории.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

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