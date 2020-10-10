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Думает о Прилучном: Меньшова прокомментировала развод Муцениеце

19:43
  • суббота
  • 10 октября 2020

Две актрисы вспомнили о грустных минутах в жизни

Юлия Меньшова считает, что Агата Муцениеце до сих пор надеется на воссоединение с Павлом Прилучным. Об этом дочь знаменитых родителей сказала в глаза самой актрисе во время ток-шоу "Честный развод".
Муцениеце ощутила преимущества жизни без Прилучного

У двух известных актрис состоялся очень откровенный разговор, фрагментами которых поделилась у себя в Instagram ведущая программы – сама Агата Муцениеце.

На кадрах можно увидеть, как Меньшова комментирует развод звёздной пары. "Вы сейчас держитесь за ту перспективу, что может быть сойдётесь с Пашей снова", - говорит актриса и тут же вспоминает своё расставание с мужем Игорем Гординым, с которым позже она помирилась.

Развод – это было одно из важнейших событий в моей жизни. Он имеет на это право. Папа не может быть бывшим. Даже если вам в какой-нибудь бумажке напишут, что вы бывшие муж и жена, то в сердце вы никогда такими не будете.

Агата Муцениеце несколько месяцев назад рассталась с Павлом Прилучным. Говорят, что главного мажора страны соблазнила другая актриса - звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agata M (@agataagata)

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