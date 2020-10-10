Лукашенко пришёл в СИЗО к арестованным оппозиционерам

Он общался с ними четыре часа

Александр Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами. На встрече с президентом, о которой сообщил Telegram-канал "Пул первого", присутствовали бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, член президиума координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Глава государства общался со своими политическими оппонентами более четырёх часов. Содержание переговоров не раскрывается, но опубликован 30-секундный видеоролик с фрагментом встречи. На нём Лукашенко говорит, что Конституцию на улице не напишешь. В этом он пытается убедить всё общество.

Также известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые после отъезда из страны поговорила по телефону с мужем, который содержится под стражей в Минской области. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской. Есть ли связь между сегодняшней встречей Лукашенко с задержанными оппозиционерами и этим разговором, не известно.

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