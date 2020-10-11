Ещё более тысячи пациентов в Москве вылечились от COVID-19

Число заболевших снова растёт

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 186 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 261 619.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. Кроме того, с 28 сентября людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями власти попросили не выходить из дома, а школьников отправили на внеплановые двухнедельные каникулы. Руководителям предприятий власти предписали перевести 30% сотрудников на дистанционную работу.

По данным на 10 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 285 084 пациентам, умерли с начала пандемии 22 454 человека. В Москве больных зарегистрировано более 325 тысяч, в мире более 37 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло около 1,1 миллиона человек.

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