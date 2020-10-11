В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Число инфицированных растёт

За сутки в России зафиксировано 13 634 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 298 718 человек с COVID-19. В Москве выявлен 4 501 больной, всего в столице 330 418 инфицированных. Самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 10 октября – 12 846 человек.

Накануне, 10 октября выяснилось, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек заразился коронавирусом. Результаты своих исследований опубликовали британские учёные.

Ранее врачи говорили о таких симптомах коронавируса, как высокая температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса. Позже выяснилось, что сыпь на слизистой оболочке тоже может свидетельствовать о заражении.

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