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Заместитель мэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом

20:04
  • суббота
  • 10 октября 2020

Он будет работать из дома

Заместитель мэра, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал департамента.
Мэр крупного российского города заразился коронавирусом

Как отметил сам Ликсутов, он чувствует себя нормально. Кроме насморка у него нет никаких симптомов болезни. "Очень хочу всем напомнить: сейчас крайне важно беречь себя и окружающих. Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте", - отметил заммэра.

Два дня назад Максим Ликсутов вместе с Сергеем Собяниным участвовал в запуске пятисотого в Москве электробуса.

По последним данным, с начала пандемии в Москве заразились коронавирусом 325 917 человек, умерли от осложнений болезни 5 560 человек.

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