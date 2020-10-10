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"Мегаспорт" оштрафуют за нарушение антиковидных мер

19:54
  • суббота
  • 10 октября 2020

В спортивном дворце не соблюдался санитарный режим

В московском дворце спорта "Мегаспорт" выявлены нарушения санитарных требований, сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова. На входе во дворец не соблюдались нормы социального дистанцирования, также были выявлены нарушения дезинфекционного режима.
Цирку Никулина в Москве грозит штраф за нарушение антиковидных мер

Спортивное учреждение могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или приостановить его работу на срок до трёх месяцев.

Ранее аналогичные нарушения были зафиксированы в цирке на Цветном бульваре и в Театре Луны.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. Кроме того, с 28 сентября людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями власти попросили не выходить из дома, а школьников досрочно отправили на двухнедельные каникулы. Руководителям предприятий мэрия предписала отправить не менее трети сотрудников на удалёнку.

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