"Мегаспорт" оштрафуют за нарушение антиковидных мер

В спортивном дворце не соблюдался санитарный режим

В московском дворце спорта "Мегаспорт" выявлены нарушения санитарных требований, сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова. На входе во дворец не соблюдались нормы социального дистанцирования, также были выявлены нарушения дезинфекционного режима.

Спортивное учреждение могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или приостановить его работу на срок до трёх месяцев.

Ранее аналогичные нарушения были зафиксированы в цирке на Цветном бульваре и в Театре Луны.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. Кроме того, с 28 сентября людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями власти попросили не выходить из дома, а школьников досрочно отправили на двухнедельные каникулы. Руководителям предприятий мэрия предписала отправить не менее трети сотрудников на удалёнку.

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