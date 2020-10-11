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Собянин напомнил о необходимости перевода трети сотрудников в Москве на удалёнку

10:00
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Руководители организаций будут обязаны отчитаться

Сергей Собянин напомнил руководителям московских организаций о необходимости предоставления списков переведённых на удалёнку сотрудников. "Требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удалёнку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением", - сказал мэр Москвы в эфире телеканала "Россия-1".
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Он назвал перевод трети работающих на дистанционный режим вариантом, когда ни одна из сфер экономики не закрывается.

Напомним, что с 12 октября по указу Сергея Собянина работодатели обязаны еженедельно отчитываться о переведённых на удалёнку сотрудниках. За отказ от выполнения этого требования предусмотрена административная  ответственность в виде штрафа.

По данным на 10 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 285 084 пациентам, умерли с начала пандемии 22 454 человека. В Москве больных зарегистрировано более 325 тысяч, в мире более 37 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло около 1,1 миллиона человек.

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