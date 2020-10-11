Регионы вводят новые меры по борьбе с коронавирусом

Ситуация ухудшается

Масочный режим, удалённая работа и внеплановые каникулы. Из-за роста числа заболевших коронавирусом в российских регионах вводятся дополнительные ограничения. В Воронежской области закрылись выставки и ярмарки, в Нижегородской пожилым людям рекомендовали оставаться дома.

Когда кривая заболеваемости неуклонно ползёт вверх, дисциплина в соблюдении элементарных санитарных требований важна как никогда. Рейды по соблюдению масочного режима проходят ежедневно и повсеместно. Проверяют театры, магазины, общественный транспорт...

После Москвы и Московской области на третьем месте по числу заболевших коронавирусом находится Санкт-Петербург. Власти объявили о продлении ограничений до конца ноября. Речь о массовых мероприятиях, ряде санитарных правил и выплатах ежемесячных пособий на детей. В общественных местах призывают соблюдать дистанцию и надевать маски, сообщает "ТВ Центр".

Контроль за соблюдением мер предосторожности усилили в Волгоградской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях. Рекомендовано избегать мест большого скопления людей, больше находиться дома и не ходить в гости. С доставкой продуктов и лекарств людям старшего поколения помогают волонтёры.

Двухнедельные каникулы для школьников, переход на удалёнку, домашний режим для москвичей старшего возраста... Все эти меры призваны сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Предстоящую неделю специалисты называют решающей.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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