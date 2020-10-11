Быстро вылечившийся от коронавируса Трамп вышел к народу

Президент больше не носит маску

За минувшие сутки, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом - 383 тысячи. Среди европейских стран больше всего инфицированных во Франции и Испании. Мировым лидером по-прежнему остаются США.

Едва выйдя из госпиталя, Дональд Трамп демонстративно снимает маску на первом после болезни публичном мероприятии. Сторонники, тесно толпящиеся на лужайке перед Белым домом тоже пренебрегают средствами защиты. Лечащий врач президента уверяет: переболевший коронавирусом глава государства больше не заразен, сообщает "ТВ Центр".

Медики, которым не нужно подпевать президенту, изначально весьма скептически отнесшегося к самому факту существования вируса, уверяют: даже наличие антител после перенесенной инфекции не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим.

США уже несколько месяцев на первом месте в мире по количеству заболевших - под восемь миллионов случаев, но Трамп продолжает излучать непонятно на чём основанный оптимизм.

Мы победим этот ужасный китайский вирус, мы производим эффективную терапию и препараты, восстановимся. Скоро в рекордные сроки выпустим вакцину и распространим её. Мы сокрушим китайский вирус раз и навсегда.

А вот президент Бразилии Жаир Болсонару устроил байк-ралли, общается со сторонниками, фотографируется. Он уверен, что маска ему не нужна и коронавирус не страшен - сам он уже переболел. В то время как страна на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев и на втором по количеству погибших - более 150 тысяч человек.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя распространение нового коронавируса на континенте, назвал рекордные показатели Бразилии следствием безответственного безумия руководителя страны.

В Европе счёт заболевшим идет на сотни тысяч. Во Франции суточное число заразившихся 10 октября достигло рекордного для страны уровня. В Италии увеличили максимальную планку штрафа - с 400 до 1000 евро - за нахождение в общественных местах без масок. Новые ограничения вводят Германия и Польша. В Чехии рассматривают возможность введения режима самоизоляции.

И даже на Украине, вечно протестующей против всего, связанного с Москвой, задумались о покупке первой и единственной в мире российской вакцины. Об этом журналистам рассказал источник в президентской партии "Слуга народа".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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