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Таджикистан выбирает президента

10:28
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Голосование проходит без нарушений

11 октября в Таджикистане проходят президентские выборы. На высший пост в государстве претендуют пять кандидатов, в том числе действующий лидер страны Эмомали Рахмон.
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В республике открыто свыше трёх тысяч участков. Ещё несколько десятков - за рубежом, в том числе в России. Голосование проходит при повышенных мерах санитарной безопасности. На входе людям вручают маски и перчатки и только потом выдают бюллетени.

Явка уже приближается к 50%, это достаточно высокий показатель для утренних часов. Наблюдатели от СНГ заявили, что нарушений не выявлено, сообщает "ТВ Центр".

Президент в Таджикистане избирается сроком на семь лет. Выборы состоятся, если в них примут участие более половины всех избирателей. Победителю необходимо набрать свыше 50% голосов.

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