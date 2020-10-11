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Военные ликвидируют последствия пожара на арсенале под Рязанью

12:49
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Они помогают местным жителям

В Рязанской области военные работают в населённых пунктах, пострадавших после пожара и взрывов на складе боеприпасов. Они помогают местным жителям.
На горящих складах под Рязанью взорвалось около 2 тысяч снарядов

Первоочередная задача - до наступления холодов восстановить подачу тепла. В военном городке, который находится вблизи арсенала, планируют запустить котельную, сообщает "ТВ Центр".

Все здания проверят с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела". В домах меняют разбитые стёкла. Также военные обследуют окрестные территории: ищут взрывоопасные предметы.

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