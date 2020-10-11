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Путин поздравил сельхозработников с праздником

12:37
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Президент поблагодарил их за созидательный труд

11 октября в России отмечают день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником всех, кто работает в этой сфере, поздравил президент Владимир Путин.
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Он поблагодарил их за созидательный, важный и нужный труд, за преданность своему делу и любовь к родной земле. "Вы обеспечиваете продовольственную безопасность России, укрепляете позиции нашей страны как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире и все эти задачи неизменно решаете на отлично", - сказал глава государства.

Путин отметил, что за последние годы агропромышленный комплекс добился впечатляющих результатов. Отрасль, по словам президента,  постоянно идёт вперёд, наращивает свою эффективность и объёмы производства. Благодаря этому нашей стране удалось не только практически полностью обеспечить себя всеми основными видами продовольственных товаров, но и начать их продажу на экспорт.

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