Военные медики привлечены для борьбы с коронавирусом в Подмосковье

Об этом сообщил губернатор Воробьёв

В помощь гражданским врачам в Подмосковье привлечены военные медики. Ситуация с коронавирусом в регионе остаётся сложной.

Губернатор Андрей Воробьёв назвал первостепенную задачу в борьбе с инфекцией - не допустить закрытия региона на карантин.

"Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то всё - труба", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".

Глава региона пояснил, что в случае введения самых жёстких мер в борьбе с коронавирусом остановится экономика Подмосковья.

По данным на 10 октября, в Московской области зарегистрировано 76 972 заболевших, умерло 1 406 человек. С начала пандемии регион стабильно находится на втором месте после Москвы по числу заболевших.

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