В Подмосковье получил пробоину теплоход с пассажирами (видео)

Судно село на мель

Теплоход "Бородино" сел на мель и получил пробоину в Подмосковье. ЧП произошло на Оке, неподалёку от посёлка Белоомут.

На борту судна было более 130 человек – 89 пассажиров и члены экипажа. Всех их оперативно эвакуировали, сообщает ТАСС.

Пассажиров отправили на автобусах в Москву. Экипаж остался на месте и устраняет полученные теплоходом повреждения.

Экскурсионный теплоход следовал из Мурома в Москву. Возле правого берега Оки он получил пробоину и сел на мель. Утечки топлива нет, движение других судов не нарушено.

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