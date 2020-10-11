ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье получил пробоину теплоход с пассажирами (видео)

11:11
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Судно село на мель

Теплоход "Бородино" сел на мель и получил пробоину в Подмосковье. ЧП произошло на Оке, неподалёку от посёлка Белоомут.
В Вологде получил пробоину и затонул пассажирский теплоход

На борту судна было более 130 человек – 89 пассажиров и члены экипажа. Всех их оперативно эвакуировали, сообщает ТАСС.

Пассажиров отправили на автобусах в Москву. Экипаж остался на месте и устраняет полученные теплоходом повреждения.

Экскурсионный теплоход следовал из Мурома в Москву. Возле правого берега Оки он получил пробоину и сел на мель. Утечки топлива нет, движение других судов не нарушено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Теплоход
Теплоход
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.