Учёные назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке

Озвучены предварительные выводы

Животные на Камчатке могли погибнуть из-за токсичных водорослей. Такую гипотезу высказал директор Института вулканологии и сейсмологии РАН Алексей Озеров. Учёные пока что сделали предварительные выводы, им ещё предстоит провести морские экспедиции и досконально разобраться в причинах гибели животных.

Речь может идти о так называемых красных приливах. При определённых условиях морские водоросли приходят в активное состояние и начинают выделять сильные токсины. Яды могут влиять на придонные организмы, рыб и даже на человека. "Если они находятся в воде, и она попадают на вас, можно получить ожог", - предупредил Озеров.

Ранее учёный исключил версию загрязнения акватории из-за сейсмологических факторов. Камчатские вулканы, по его мнению, не могли привести к массовой гибели животных, сообщает ТАСС.

В конце сентября – начале октября дайверы обнаружили на берегу Авачинского залива на Камчатке тысячи мёртвых осьминогов, морских ежей и других обитателей моря. Также сами спортсмены жаловались на резь в глазах и головную боль после нахождения в море. Расследованием экологической катастрофы занимаются правоохранительные органы и учёные.

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