Как Instagram превратился в инструмент заработка

Сервис отметил 10-летие

Всё - напоказ. Это кредо завсегдатаев Instagram. Технологичная возможность на других посмотреть и себя показать. Но, главное, конечно - себя показать. Картинки в стиле - "я на пляже", "я и крутая машина" и "посмотрите какой у меня... - тут можно вставить всё, что угодно" - давно стали классикой жанра.

На этой неделе сервису исполнилось 10 лет. И никого уже не удивляет, что образ в Сети может не иметь ничего общего с реальностью, зато позволит неплохо зарабатывать.

Ольга Стрельцова выяснила - кто и как живёт в Instagram (смотрите видео).

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