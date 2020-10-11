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Треть московских школьников пользуется услугами репетиторов

15:53
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Школьной подготовки не хватает

По оценкам экспертов Российской академии народного хозяйства, объём рынка репетиторских услуг в России составляет около 150 миллиардов рублей в год. Значительная часть этой суммы приходится на столицу.

Масштаб впечатляет. И ладно бы речь шла о специфических предметах: второй иностранный язык, программирование или музыка... Но спросом пользуются в первую очередь - русский язык и математика! Получается, государственные школы не справляются?

Наталья Тарасова разбиралась в проблеме (смотрите видео).

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