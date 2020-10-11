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Стало известно, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

15:10
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Свой прогноз дали учёные

Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут примерно через неделю. Потом кривая заражений выйдет на плато и начнёт постепенно снижаться.
В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Такой прогноз озвучил в интервью РИА Новости вирусолог Анатолий Альтштейн. Он указал на то, что его предположения сбудутся только в случае соблюдения гражданами санитарных норм.

"Я думаю, что ещё неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться", - предположил Альтштейн.

Сегодня, 11 октября в России зафиксирован максимальный с начала пандемии суточный прирост заболевших – 13 634 человека. От коронавируса уже умерли более 22 тысяч человек. В мире заболело более 37 миллионов, смертей насчитывается почти 1,2 миллиона. Во всех странах ужесточают ограничительные меры.

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