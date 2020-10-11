Алсу научила 4-летнего сына играть на пианино

Мальчик знает ноты и у него есть слух

Певица Алсу – многодетная мама: у неё две дочери и сын. Если о Сафине и Микелле известно достаточно много, то младшего, четырёхлетнего Рафаэля певица пока скрывает от публики. По крайней мере, лица мальчика не найти в Сети, да и в свет Алсу его не выводит.

Как рассказала певица в интервью изданию "СтарХит", самый младший член её звёздной семьи пока больше всего любит машинки и мультики, но при этом уже радует родителей первыми проявлениями талантов. Сказались гены родителей.

"Ему нравится играть на пианино, я его научила гамме. У сына прекрасный слух, он попадает во все ноты", - рассказала Алсу.

В детский сад малыш пока не ходит. Всему виной пандемия. "Он уже умеет читать по слогам, мы ходили до коронавируса во всякие развивающие центры, пробовали разные курсы,"- похвасталась успехами наследника Алсу.

37-летняя Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Он старше певицы на шесть лет. В семье растут трое детей – 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 4-летний Рафаэль.

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