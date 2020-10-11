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Силовики ликвидировали в Чечне двух боевиков

14:27
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Они оказывали сопротивление бойцам спецназа

Силовики уничтожили в Чечне двух вооруженных боевиков, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета. Спецназ блокировал их неподалёку от станицы Ассиновская. Бойцы спецподразделения предложили боевикам сложить оружие, но те отказались.

Спецслужбы получили информацию о нахождении в Серноводском районе Чеченской республики вооруженных людей. Для обеспечения безопасности местных граждан была проведена контртеррористическая операция, для чего был введён соответствующий правовой режим.

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