Путин рассказал о подарках внуков на день рождения

Президент сделал откровенное признание

Владимир Путин рассказал, что внуки дарят ему на день рождения. Это - поделки и рисунки. 7 октября президенту исполнилось 68 лет. Вопрос о подарках внуков задал главе государства корреспондент телеканала "Россия-1".

"Поделки, рисунки, просто поздравления", - ответил Путин.

Президент рассказал, что в свой день рождения ждёт поздравлений прежде всего от близких ему людей. "Если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то", - рассказал президент.

Недавно Путин в очередном эпизоде большого интервью агентству ТАСС откровенно говорил о семье, друзьях, потерях и стремлениях. Он выразил уверенность в том, что на посту президента не растерял человеческих качеств.

"Здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Но мне кажется, что всё-таки мне это удаётся - сохранить такие человеческие качества", - сказал Путин.

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