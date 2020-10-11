Перцовый газ и водомёты: в Минске прошла очередная акция протеста

Задержаны десятки человек

Очередная акция протеста в Минске ознаменовалась массовыми задержаниями и применением милицией спецсредств. МВД Белоруссии подтвердило факт использования водомётов и светошумовых гранат. Кроме того, очевидцы сообщают о распылении силовиками в сторону протестующих перечного газа.

Силовые столкновения с милицией в центре Минска привели также к задержанию нескольких десятков человек. Об этом отчитались в МВД, но сами протестующие утверждают, что задержанных – несколько сотен.

На сегодняшней акции протестующие вели себя вызывающе: в сотрудников органов правопорядка летели уличная мебель и вазоны с цветами. Есть пострадавшие с обеих сторон. На месте работают врачи скорой помощи.

Также на акции 11 октября силовики задержали более 20 журналистов, освещавших события. В частности, были задержаны и российские репортёры из агентств ТАСС и РИА Новости.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них одержал уверенную победу Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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