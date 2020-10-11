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В Петербурге школьник пытался мачете зарубить мать

18:24
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Женщину доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Подросток 2005 года рождения зарубил свою мать мачете. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу. У неё множественные резанные раны в области головы и туловища.
Опубликовано видео из дома, в котором школьник зарубил пять человек

На месте ЧП работают следователи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Подросток изобличён и задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство матери, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

Что послужило причиной такого поступка подростка, не сообщается. 

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