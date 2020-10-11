Число новых заболевших COVID-19 в мире третий день подряд бьёт рекорды

За сутки заразились более 380 тысяч человек

За прошедшие сутки в мире заразились коронавирусом 383 359 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Это максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне - 350 766 человек.

Между тем, по данным американского университета Джонса Хопкинса, общее число случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов, умерли более миллиона заболевших.

Лидером по числу выявленных случаев заражения остаются США - 7,7 миллиона, на втором месте расположилась Индия с 7,05 миллиона, тройку замыкает Бразилия, где новым китайским вирусом заразились пять миллионов человек.

Россия по количеству инфицированных занимает четвёртую строчку с 1,2 миллиона. В нашей стране третий день подряд фиксируются рекорды по числу заразившихся. 11 октября заболели 13 634 человека, из них 4 501 в Москве.

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