Театр имени Сац оштрафуют за нарушение масочного режима

В Москве проходят рейды по культурным и спортивным заведениям

В театре имени Наталии Сац выявлены серьёзные нарушения санитарного режима. Проверку в культурно-развлекательном заведении провело Объединение административно-технических инспекций Москвы.

Во время рейда выяснилось, что в театре не соблюдается перчаточно-масочный режим, сообщил главный инспектор ОАТИ Александр Кораблёв. По его словам, составлен протокол о нарушении, театру грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Накануне, 10 октября аналогичные нарушения были выявлены в московском дворце спорта "Мегаспорт", цирке на Цветном бульваре и в Театре Луны.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. Кроме того, с 28 сентября людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями власти попросили не выходить из дома, а школьников досрочно отправили на двухнедельные каникулы. Руководители предприятий должны были отправить не менее трети сотрудников на удалёнку и сообщить данные о них в мэрию.

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