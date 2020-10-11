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Театр имени Сац оштрафуют за нарушение масочного режима

16:35
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

В Москве проходят рейды по культурным и спортивным заведениям

В театре имени Наталии Сац выявлены серьёзные нарушения санитарного режима. Проверку в культурно-развлекательном заведении провело Объединение административно-технических инспекций Москвы.
"Мегаспорт" оштрафуют за нарушение антиковидных мер

Во время рейда выяснилось, что в театре не соблюдается перчаточно-масочный режим, сообщил главный инспектор ОАТИ Александр Кораблёв. По его словам, составлен протокол о нарушении, театру грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Накануне, 10 октября аналогичные нарушения были выявлены в московском дворце спорта "Мегаспорт", цирке на Цветном бульваре и в Театре Луны.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. Кроме того, с 28 сентября людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями власти попросили не выходить из дома, а школьников досрочно отправили на двухнедельные каникулы. Руководители предприятий должны были отправить не менее трети сотрудников на удалёнку и сообщить данные о них в мэрию.

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