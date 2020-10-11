60-летний Дибров перестал красить волосы

Новый имидж шоумена оценили его поклонники

Поклонники Дмитрия Диброва заметили, что 60-летний телеведущий кардинально сменил имидж. Правда, последние фотографии на его страничке в Instagram понравились не всем.

Дибров перестал красить волосы, отрастил щетину и купил очки с необычной оправой. Мало того, стало заметно, что телеведущий похудел.

"Боже, какой вы старый", - первый комментарий не заставил себя долго ждать. Но в большинстве своём отзывы о новом имидже Дмитрия были позитивные.

В 60 мужик ягодка опять! Какой Вы, Дима родной, красивый, мужественный и прекрасный! А мне кажется, что так даже моложе наоборот, чем крашеные. Дмитрий, Вам очень идёт новый образ!

Напомним, что в начале этого года Дибров перенёс инсульт. Ему стало плохо на официальном мероприятии и его бросились спасать Леонид Якубович. Приехавшие быстро врачи отвезли телезвезду в больницу.

Шоумен счастлив в четвёртом браке. Фотомодель Полина младше Дмитрия на 29 лет. Она подарила ему трёх сыновей.

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