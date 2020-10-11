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Умерла одна из пострадавших от взрывов под Рязанью

17:16
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Женщина была в коме

Стало известно о том, что в больнице скончалась одна из пострадавших в результате взрывов на военных складах под Рязанью. Всего травмы и ожоги получили 16 человек. Ещё порядка 2 300 человек были временно эвакуированы из опасной зоны.
Военные ликвидируют последствия пожара на арсенале под Рязанью

Пожары на территории арсенала и соседних населённых пунктов, которые вспыхнули после детонации боеприпасов, потушены. Специалисты Минобороны помогают жителям отремонтировать дома и восстановить повреждённую инфраструктуру.

Первоочередная задача - до наступления холодов возобновить подачу тепла. Уже сегодня должны запустить котельную в военном городке. Кроме того, группы разминирования продолжают очистку дорог, зданий и социальных объектов от взрывоопасных предметов, сообщает "ТВ Центр".

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