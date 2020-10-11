Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде в ночь на 12 октября

Нужно соблюдать осторожность

Жёлтый уровень опасности объявлен в Московской области из-за тумана в ночь на 12 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действует до 10 часов утра.

Кроме того, до полудня 12 октября в регионе продлён жёлтый уровень опасности из-за риска возникновения пожаров. Особо сложная ситуация наблюдается в Коломенском городском округе и городском округе Шатура.

На следующей неделе в московском регионе сохранится достаточно тёплая, сухая погода. Ночами будет от 3 до 8 градусов тепла, днём воздух прогреется до 12-17 градусов. Это на 3-5 градусов выше нормы для этого периода. Дожди ожидаются ближе к концу недели.

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