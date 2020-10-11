Грузовик снёс пешеходный мост на трассе Москва-Петербург

Движение остановлено

Надземный пешеходный переход рухнул на трассе М-10 в Ленинградской области. Движение транспорта временно перекрыто. Машины направляются по объездным дорогам.

ЧП произошло в Тосненском районе на 614 километре автодороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Переход обрушился после того, как в него врезался грузовик с поднятым кузовом, сообщает ТАСС.

Не месте работают спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

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