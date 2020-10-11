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"Л'Этуаль" на западе Москвы оштрафуют за нарушение антиковидных мер

19:00
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Магазину грозит штраф до 300 тысяч рублей

В одном из магазинов известной сети "Л'Этуаль" выявлены нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный специалист Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Рогов.
Театр имени Сац оштрафуют за нарушение масочного режима

При входе в магазин не проводилось измерение температуры, а у покупателей отсутствовали перчатки. Протокол о нарушении составлен, магазин могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.

Накануне, 10 октября похожие нарушения были выявлены в московском дворце спорта "Мегаспорт", цирке на Цветном бульваре и в Театре Луны. Сегодня при проверке театра имени Наталии Сац выяснилось, что там также нарушены санитарные правила.

Напомним, что в Москве действует обязательный для общественных мест масочно-перчаточный режим. Кроме того, с 28 сентября людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями власти попросили не выходить из дома, а школьников досрочно отправили на двухнедельные каникулы. Руководители предприятий должны были отправить не менее трети сотрудников на удалёнку и сообщить данные о них в мэрию.

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