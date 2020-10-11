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"Это невозможно пережить": Меган Маркл рассказала о страданиях из-за травли

19:31
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Было тяжело, но супруга принца Гарри справилась

Меган Маркл впервые поделилась своими переживаниями из-за травли, которая обрушилась на неё после того, как она вошла в королевскую семью Британии. Принц Гарри и его супруга стали гостями подкаста для подростков Teenager Therapy, где поделились с молодыми людьми своими откровениями.
Принц Гарри и Меган Маркл купили свой первый дом

За время, прошедшее с момента свадьбы с принцем Гарри, Меган пережила многочисленные нападки и со стороны монаршей семьи, и от своих родных. Чопорные британцы осуждали выбор принца Гарри, а родственники актрисы не могли понять – зачем она решила связать свою жизнь с внуком королевы.

"В 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всём мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить", - разоткровенничалась Маркл.

Герцогиня спаслась тем, что решила вести дневник. Это выручает многих людей в трудных жизненных ситуациях.

Не так давно Меган и Гарри сняли с себя королевские полномочия и переехали из Британии в Канаду.  Это был шаг к новой жизни и финансовой независимости.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя год у них родился сын Арчи. Сейчас он седьмой по счёту в очереди на королевский престол.

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