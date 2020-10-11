Глава единороссов в Думе ушёл на карантин из-за коронавируса

У Сергея Неверова болеют родственники

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов переходит на удалёнку из-за коронавируса. Заболели его родственники.

"Работаю на удалёнке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно", - написал Неверов в Instagram. У него самого отрицательные тесты на коронавирус.

Парламентарий пообещал соблюдать все предписания Роспотребнадзора и оставаться в рабочей повестке.

Накануне, 10 октября коронавирусом заразился заместитель мэра, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Три дня назад он вместе с мэром участвовал в запуске пятисотого в Москве электробуса.

По последним данным, с начала пандемии в России заразились коронавирусом 1 298 718 человек, умерли от осложнений болезни 22 597 человек.

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