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Глава единороссов в Думе ушёл на карантин из-за коронавируса

19:57
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

У Сергея Неверова болеют родственники

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов переходит на удалёнку из-за коронавируса. Заболели его родственники.
Неверов занял пост руководителя фракции "Единой России" в Госдуме

"Работаю на удалёнке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно", - написал Неверов в Instagram. У него самого отрицательные тесты на коронавирус.

Парламентарий пообещал соблюдать все предписания Роспотребнадзора и оставаться в рабочей повестке.

Накануне, 10 октября коронавирусом заразился заместитель мэра, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Три дня назад он вместе с мэром участвовал в запуске пятисотого в Москве электробуса.

По последним данным, с начала пандемии в России заразились коронавирусом 1 298 718 человек, умерли от осложнений болезни 22 597 человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работаю на удаленке. Увы, эпидемия каронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно. У кого-то заболевание протекает бессимптомно, у кого-то – с температурой и диагностированным воспалением легких. У меня, по возвращению в Москву, тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции. Это не помешает мне оставаться в повестке и работать на удаленке, быть на оперативной связи. Берегите себя!

Публикация от Сергей Неверов (@sergey.neverov)

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