Глава единороссов в Думе ушёл на карантин из-за коронавируса

У Сергея Неверова болеют родственники
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов переходит на удалёнку из-за коронавируса. Заболели его родственники.
"Работаю на удалёнке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно", - написал Неверов в Instagram. У него самого отрицательные тесты на коронавирус.
Парламентарий пообещал соблюдать все предписания Роспотребнадзора и оставаться в рабочей повестке.
Накануне, 10 октября коронавирусом заразился заместитель мэра, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Три дня назад он вместе с мэром участвовал в запуске пятисотого в Москве электробуса.
По последним данным, с начала пандемии в России заразились коронавирусом 1 298 718 человек, умерли от осложнений болезни 22 597 человек.
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Работаю на удаленке. Увы, эпидемия каронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно. У кого-то заболевание протекает бессимптомно, у кого-то – с температурой и диагностированным воспалением легких. У меня, по возвращению в Москву, тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции. Это не помешает мне оставаться в повестке и работать на удаленке, быть на оперативной связи. Берегите себя!