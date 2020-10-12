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Названы сроки выхода на плато по COVID-19 в России

08:18
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Россияне стали более дисциплинированы в соблюдении мер безопасности

Россияне стали более дисциплинированно и сознательно соблюдать меры профилактики распространения коронавируса. Играют свою роль и такие шаги властей, как перевод части работающего населения на дистанционный режим и дополнительные каникулы для школьников. Благодаря этому Россия скоро выйдет на плато по заболеваемости COVID-19, считает  замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Стало известно, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября", — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Эксперт пояснила, что, хотя названные меры и замедлят темпы прироста новых случаев, однако результат будет заметным не сразу - у COVID-19 длительный инкубационный период. Для выхода на плато, по словам Пшеничной, должно пройти минимум полтора инкубационных периода.

Пока что в России превышены показатели майского пика заболеваемости. В стране за последние сутки выявлено 13 634 новых случая коронавируса.

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