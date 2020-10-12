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Названы продукты, ускоряющие старение организма

08:30
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Среди них - сахар и жирная пища

Специалисты назвали продукты, которые могут резко ускорить старение организма. Первый в списке – сахар. Он способствует повреждению липидов и белков, что в свою очередь приводит к морщинам.

Кроме того, фастфуд, жареная и жирная еда могут привести к повреждению кровеносных сосудов из-за содержащихся в них трансжиров. Также ускорить старение могут пряная пища и жареный картофель, пишут argumenti.ru со ссылкой на турецкое издание Sabah.

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