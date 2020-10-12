Установлен "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах

Это зависит от температуры в помещении

Специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями установили, что при комнатной температуре коронавирус сохраняется на гладких поверхностях до 28 дней.

Проще всего вирусу "выжить" на непористой поверхности. Это может быть стекло, в том числе смартфона, бумажные и полимерные банкноты, а также объекты из нержавеющей стали.

При 20 градусах выше ноля коронавирус держится на них примерно месяц, а при +30 - около трех недель. Если повысить температуру до +40, то COVID-19 "умрет" через несколько суток.

По словам ученых, экраны смартфонов несут наибольшую угрозу во время распространения коронавируса. Специалисты рекомендуют как можно чаще обрабатывать их дезинфицирующим средством, передает РИА Новости со ссылкой на Virology Journal.

По последним данным, свыше 37 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией.

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