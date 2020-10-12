Рошаля удивило поведение россиян

Врач напомнил гражданам об опасности коронавирусной инфекции

Врач Леонид Рошаль признался, что не понимает отношения многих россиян к коронавирусной инфекции. Он отметил, что в последние несколько дней по всему миру и в России фиксируются высокие темпы прироста числа заболевших.

Рошаль заявил, что нежелание россиян носить защитные маски вызывает у него недоумение. Он отметил, что русские люди привыкли "жить на авось" и надеяться, что беда обойдет стороной, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже", - сказал врач.

Он добавил, что во время пандемии человек, соблюдающий все предписания врачей, защищает от болезни не только себя, но и здоровье окружающих людей, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 37,4 миллионов человек, 1,08 миллион из них скончались. В России выявлено 1,3 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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