ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37,4 миллиона

08:53
  • понедельник
  • 12 октября 2020

В лидерах – США, Индия и Бразилия

Последнюю информацию по ситуации с коронавирусом в мире обнародовал американский университет Джонса Хопкинса. За минувшие сутки COVID-19 заболели 302 668 человек.По данным на 8:00 12 октября, с начала пандемии выявлено 37 408 593 случая коронавирусной инфекции.
Установлен "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах

За сутки число жертв заболеваний, связанных с COVID-19, увеличилось до 1 075 942 – днем ранее их было 1 071 388. По данным портала Worldometer, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 138,7 на 1 миллион жителей планеты. Излечились более 25,7 миллиона пациентов.

Лидируют по числу заразившихся, а также по числу жертв коронавируса Соединенные Штаты - 7 762 546 инфицированных и 214 768 смертей. Индия на втором месте: Минздрав страны зафиксировал на утро понедельника 7 120 538 заболевших, 109 150 человек умерли. В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 094.979 человек, скончались 150 488 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.