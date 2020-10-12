Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37,4 миллиона

В лидерах – США, Индия и Бразилия

Последнюю информацию по ситуации с коронавирусом в мире обнародовал американский университет Джонса Хопкинса. За минувшие сутки COVID-19 заболели 302 668 человек.По данным на 8:00 12 октября, с начала пандемии выявлено 37 408 593 случая коронавирусной инфекции.

За сутки число жертв заболеваний, связанных с COVID-19, увеличилось до 1 075 942 – днем ранее их было 1 071 388. По данным портала Worldometer, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 138,7 на 1 миллион жителей планеты. Излечились более 25,7 миллиона пациентов.

Лидируют по числу заразившихся, а также по числу жертв коронавируса Соединенные Штаты - 7 762 546 инфицированных и 214 768 смертей. Индия на втором месте: Минздрав страны зафиксировал на утро понедельника 7 120 538 заболевших, 109 150 человек умерли. В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 094.979 человек, скончались 150 488 пациентов.

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