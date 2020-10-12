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У Леонида Бараца впервые родился сын

08:54
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Его назвали Марком

49-летний актер Леонид Барац сообщил, что его супруга Анна Моисеева родила мальчика. Его вес составил чуть больше четырех килограммов, а рост - 55 сантиметров. 
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Марк Барац родился 10 октября в родильном доме при Центральной Клинической Больнице Управления Делами Президента России. 

"Появлялся он непросто. Понятно, что мама и Марк были основными действующими лицами. Аня держалась молодцом! И Марк старался и справился", - написал Леонид Барац, опубликовав фото супруги из роддома. 

Анна Моисеева выложила на своей странице селфи, сделанное во время родов. "За этим единственным моим кадром в этот момент происходил почти апокалипсис", - поделилась супруга актера.

По ее словам, у нее получается рожать детей в красивые даты. Марк появился на свет 10/10/2020, а ее сын Олег от предыдущих отношений - 3/03/03. 

- Счастья безумного, хорошей судьбы и всего самого наилучшего всем участникам процесса! - пишут в комментариях. 

- Магическая дата и даже вес и рост магический! Здоровья вам! 

- Богатыря родили, счастья и здоровья всем участникам! 

- Поздравляю Марка с приходом в этот мир! И Вас с Анной поздравляю и желаю всем быть счастливыми.

- Здоровья и сил мамочке и Марку! Пора все начинать вспоминать, папа Леша. 

Напомним, что с 1991 по 2015 годы Барац был женат на актрисе Анне Касаткиной, которая родила от него двух дочерей. Елизавете сейчас 26, а Еве - 17. Актер начал встречаться с Моисеевой, когда еще жил с Касаткиной.

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