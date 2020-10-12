Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В городе продолжатся дожди
Новая рабочая неделя в столице начнется с пасмурной погоды и небольшого дождя, сообщил синоптик Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду с небольшим дождём. Температура в Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - предупредил он.
Ветер ожидается умеренный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба. При этом в Центральном регионе сохранится высокая влажность – около 90%, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"