Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В городе продолжатся дожди

Новая рабочая неделя в столице начнется с пасмурной погоды и небольшого дождя, сообщил синоптик Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду с небольшим дождём. Температура в Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - предупредил он.

Ветер ожидается умеренный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба. При этом в Центральном регионе сохранится высокая влажность – около 90%, передает РИА Новости.

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