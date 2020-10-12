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Рахмон получил более 90% голосов на выборах президента Таджикистана

09:19
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Явка составила более 85%

Президентские выборы в Таджикистане завершились с предсказуемым результатом. Более 90% голосов избирателей получил действующий лидер государства Эмомали Рахмон.

"Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92% голосов", - сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

По данным ЦИК, во время выборов президента Таджикистана не поступило ни одной жалобы. Явка составила 85,39%, сообщил глава центризбиркома на брифинге.

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