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Мясников объяснил рекордный прирост больных COVID-19 по всему миру

09:36
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Нынешняя статистика сравнима с майскими показателями

Александр Мясников объяснил, почему с приходом осени в России и по всему миру произошел рекордный прирост заболевших коронавирусной инфекцией. Врач отметил, что за прошедшие полгода специалисты научились с большей точностью выявлять заболевание, а количество проводимых тестов заметно увеличилось.

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"Количество проведенных тестов в середине мая сравнимо с выполняемыми сегодня? Или все-таки их тогда выполнялось значительно меньше?" - задал вопрос Мясников.

Он заявил, что количество в действительности больных или переболевших COVID-19 гораздо больше, чем официальная статистика. "По сути, те цифры, что публикует что мировая, что наша статистика — это количество не вновь инфицированных, а просто количество положительных тестов. Подчеркиваю — не заболевших людей, а результатов тестов", - отметил доктор.

Также он назвал некорректным сравнение количества выявленных и выздоровевших пациентов, поскольку не все поправившиеся попадают в официальную статистику.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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